РИАМО - 29 ноя. Оперативно восстановлено после проверки составов движение поездов, курсирующих на первом Московском центральном диаметре и Белорусском направлении Московской железной дороги, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании.

Для проверки состава ранее были увеличены интервалы на МЦД-1 и Белорусском направлении по направлению на Москву. По существующему на железной дороге порядку, при малейшем подозрении проверяются все системы, связанные с движением поездов, для обеспечения безопасности перевозок.

«На МЦД-1 и Белорусском направлении оперативно восстановлен интервал движения. Скоплений пассажиров нет. Приносим извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении.

Также для проверки состава увеличивали интервалы на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД. Движение уже осуществляется в графике.

Первые два маршрута МЦД запустили 21 ноября. На двух диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.

До 8 декабря проезд на МЦД для пассажиров сделали бесплатным. Пассажиру нужно заплатить только за пересадку в метро по действующим тарифам подземки.