РИАМО - 29 ноя. Проблемы с неисправностью турникетов при запуске МЦД произошли из-за недоработки системы пригородным перевозчиком, теперь он понесет все расходы в связи с бесплатным проездом, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

По словам Ликсутова, перевозчик АО «ЦППК» не доработал систему перекодировки карт «Тройка» в соответствии с тарифами Московских центральных диаметров. Настройка системы турникетов была зоной ответственности пригородного перевозчика. Московский метрополитен смог доработать собственную систему для того, чтобы применить интегрированные с МЦД тарифы, но АО «ЦППК» не справилось с задачей.

«Пригородный перевозчик, к сожалению, не обеспечил ту стабильность, которую мы привыкли видеть в метро, когда миллионы пассажиров ежедневно проходят и все срабатывает в течение миллисекунд», - сказал Ликсутов в интервью газете «Коммерсант».

Он отметил, что исправлением проблем с системой турникетов на МЦД теперь займется Московский метрополитен. Для удобства граждан было принято решение сделать проезд до 8 декабря бесплатным. При этом ЦППК возьмет на себя все расходы за это.

«Соответственно, если что-то работает не так, то компания несет полную ответственность. Бесплатный проезд — это ответственность АО «ЦППК» перед пассажирами за нестабильность работы части турникетов», - добавил Ликсутов.

Он подчеркнул, что это соответствует соглашению, подписанному еще два года назад, в котором указано, что компания-перевозчик обязуется обеспечить определенное качество и надежность работы.

Двадцать восьмого ноября началось тестирование новой системы на турникетах МЦД. Проблема с турникетами будет в ближайшее время решена. Кроме того, как отметил Ликсутов, на сегодняшний день уже 95–97% всех карт пользователей диаметров перекодированы.

Движение по первым двум маршрутам МЦД запустили 21 ноября. До 8 декабря включительно проезд на МЦД бесплатный. Пассажиру нужно заплатить только за пересадку в метро по действующим тарифам подземки.

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