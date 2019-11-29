РИАМО - 29 ноя. Белорусская делегация во главе с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в РФ Владимиром Семашко посетила Центр управления регионом Московской области, с цифровыми технологиями региона делегацию познакомили в рамках делового совета Беларусь - Московская область, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар рассказал гостям об истории создания центра, принципах его работы и применяемых методиках. Затем белорусские коллеги ознакомились с работой блока «Здравоохранение», - говорится в сообщении.

Представители Минского горисполкома, участвовавшие в мероприятии, выразили интерес в отношении опыта Московской области по внедрению цифровых и проектных технологий в государственном управлении.

Подмосковные решения ранее представили на круглом столе «Умный город», который прошел в рамках XVI Международного форума по банковским и информационным технологиям «БАНКИТ - 2019».