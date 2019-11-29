РИАМО - 29 ноя. Около 150 человек смогли вернуться в дом на Первомайской улице в подмосковном Королеве, где ранее произошел пожар, при этом в дом не могут вернуться еще 80 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В жилом доме в Королеве 23 ноября произошел пожар. Из здания были эвакуированы все жильцы. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оказать всю необходимую помощь в размещении людей, пострадавших от пожара, а также оказать им материальную поддержку.

«В настоящий момент в дом вернулись 150 человек (из них 45 детей), заселены 24 квартиры. В настоящее время в «Королев-отеле» размещены 26 человек (из них семь детей), они обеспечены ужином, завтраком и транспортом для доставки в Королев на работу, учебу и обратно. 54 человека (из них 16 детей) находятся у родственников», - говорится в сообщении.