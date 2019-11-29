РИАМО - 29 ноя. На МЦД-1 и МЦД-2 были увеличены интервалы движения поездов для проверки составов, сейчас движение на первом диаметре вводится в график, а на втором поезда уже курсируют по графику, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании.

«Для проверки состава были увеличены интервалы на МЦД-1 и Белорусском направлении по направлению на Москву. Таков порядок: при малейшем подозрении мы проверяем все системы, связанные с движением поездов, для обеспечения безопасности перевозок», — говорится в сообщении.

Сейчас движение оперативно вводится в график.

Кроме того, для проверки состава увеличивали интервалы на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД по направлению в Москву. Сейчас движение осуществляется в графике.

Движение по первым двум маршрутам МЦД было запущено 21 ноября. Всего на двух диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.

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