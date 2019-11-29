РИАМО – 29 ноя. В Москве начинают замерзать водоемы, что лишает не улетевших на зиму птиц мест обитания, таких птиц необходимо вылавливать и доставлять в орнитании, а чтобы поймать птицу, надо накинуть ей на голову тряпку и закрыть обзор, сообщил РИАМО руководитель орнитария в «Сокольниках» Вадим Мишин.

«Сейчас замерзают водоемы. Если он замерз, а птица осталась, а лететь она не может, может, травмы какие, — таких птиц надо отлавливать и вести на передержку в приюты. Там они переживут зиму и весной улетят», - сказал Мишин.

Он добавил, что есть птицы, которые, проведя зиму в тепле, на следующие холода уже не захотят улетать на юг.

«У нас в орнитарии второй год живет лебедь. Он в прошлом году зимой к нам поступил как недолетевший птенец, к полету готов не был и сел в Москве, его принесли к нам. Он у нас перезимовал, мы его отпустили. Он сейчас полноценный, здоровый, сильный. Но этой зимой он улетать не захотел, у него сбился код, и его опять принесли к нам сотрудники парка, где он теперь обитает», - добавил Мишин.

По его словам, для того, чтобы поймать птицу, которая по тем или иным причинам не смогла улететь, ей необходимо на голову накинуть тряпку и закрыть ей обзор. После чего аккуратно взять ее за туловище в районе крыльев и посадить в просторную коробку с дырками для воздуха. После этого птицу нужно отнести в любой орнитарий, где о ней будут заботиться всю зиму.

Ранее жителей Московского региона предупредили, что подкармливать перелетных птиц опасно, так как они могут остаться на зимовку в регионе и погибнуть от холодов.