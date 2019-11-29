РИАМО - 29 ноя. Камчатская медведица Роза и гималайские медведи Алладин и Будур с приходом холодов впали в зимнюю спячку в Московском зоопарке, хищники находятся в своих берлогах, сообщается в Instagram-аккаунте столичного зоосада.

Медведи впали в спячку 28 ноября, а в прошлом году - 23 ноября.

«На ближайшие 3-3,5 месяца «Остров зверей», где находятся вольеры медведей, станет зоной тишины и спокойствия: шуметь поблизости со спящими животными ни в коем случае нельзя, чтобы не потревожить их чуткий сон», - говорится в сообщении.

Подготовка к спячке заняла несколько месяцев. В летнее время медведи накапливали жировые запасы, чтобы успешно пережить зиму. Хищников активно кормили сладкими фруктами, сухофруктами, сочными овощами и бахчевыми, медом. Больше всего медведи любят есть мед в сочетании с ржаным хлебом.

Медведица Роза не просто получала полезный рацион, но и необходимую физическую нагрузку. В ее меню входили свежая кета и карпы, которых нужно было самостоятельно поймать в бассейне.

В этом году из-за теплой осени была опасность, что животные могут уснуть позже, чем обычно. Но похолодание, которое пришло в столицу во второй половине ноября, исправило ситуацию.