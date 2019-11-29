РИАМО - 29 ноя. В пятницу в Подмосковье и Москве температура воздуха может подняться до +2 градусов, местами пройдут небольшие осадки, такая погода может сказаться на самочувствии метеочувствительных людей, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По сведению Метеобюро Москвы и области, днем 29 ноября при облачной погоде местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве составит 0 – плюс 2 градуса, по области – минус 3 – плюс 2. Ветер южного направления, 6-11 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Из-за такой погоды у метеочувствительных людей возможны скачки артериального давления, головные боли, боли в области сердца, сосудистые нарушения. Также возрастают симптомы вегетативных и психоэмоциональных расстройств, обостряются хронические и воспалительные заболевания суставов и позвоночника.

Специалисты рекомендуют следить за давлением, не дожидаясь ухудшения самочувствия. Следует заранее принять лекарственные препараты, назначенные врачом. Весьма полезны прогулки на свежем воздухе.