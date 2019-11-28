РИАМО - 28 ноя. За первую неделю работы МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» динамика роста числа поездок оказалась в 40 раз больше, чем на других пригородных направлениях МЖД, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Всего с начала запуска пассажиры совершили более 3,1 миллиона поездок на диаметрах.

«Рост по сравнению с предыдущей неделей составил 8% или 239 тысяч поездок. Это рекорд, никогда на пригородных железнодорожных направлениях так не увеличивалось количество поездок. Например, в среднем по остальным направлениям число поездок увеличилось на 0,2-0,3%, по отношению к прошлому году, то есть в 40 раз меньше», – сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

На МЦД-1 пассажиры совершили более 1,48 миллиона поездок, а на МЦД-2 – более 1,65 миллиона. С 25 ноября на втором диаметре выросло количество пассажирских мест в часы пик на 30% за счет увеличения количества вагонов поездов «Иволга» до 11 и выпуска дополнительных 10-вагонных поездов «Ласточка».

Также с 9 декабря на МЦД-1 количество вагонов во всех поездах «Иволга» будет увеличено с семи до 11. Благодаря этому число пассажирских мест в часы пик вырастет до 615 тысяч (плюс 10%).

Благодаря запуску МЦД наблюдается разгрузка метро. Максимальная разгрузка критических перегонов на участках линий подземки составила до 9,1%. Среди наиболее разгрузившихся: «Киевская» – «Парк Победы», «Кутузовская» – «Фили», «Новослободская» – «Савеловская», «Белорусская» – «Аэропорт» и другие.

Самые высокие показатели по уменьшению нагруженности зафиксированы на станциях «Деловой центр» Большой кольцевой линии метро и «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии. Наибольший прирост пассажиропотока пришелся на ранее мало востребованные станции, которые имеют пересадку на МЦД: «Новохохловская» МЦК, «Волоколамская», «Стрешнево» МЦК.

До 8 декабря включительно проезд на МЦД будет бесплатным. Пассажиру нужно заплатить только за пересадку в метро по действующим тарифам подземки. Любой электропоезд, попадающий в зону Московских центральных диаметров, становится поездом МЦД, кроме экспрессов, в которых работает контроль.

Движение по первым двум маршрутам МЦД было запущено 21 ноября. Ожидается, что пассажиропоток первых двух диаметров составит 200 миллионов человек в год, общественный транспорт станет доступнее для более 4 миллионов жителей Москвы и Московской области.

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