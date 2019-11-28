РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 ноя. Домодедовский карьер или, как его называют, «Рыбушкин овраг» до конца года получит официальный статус памятника природы, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«В паспорте объекта зафиксированы все найденные организмы, в описании 15 скелетов рыб, преимущественно акул», - говорится в сообщении.

311 миллионов лет назад на территории оврага было море. На протяжении многих лет его площадь сокращалась, климат теплел, территория стала равниной, там появились предки наземных растений. Позднее с востока снова наступило море, в котором плавали первые позвоночные. Около 200 миллионов лет назад оно окончательно отступило.

Сейчас на территории оврага можно изучать физические свойства белого известняка с окаменелыми останками ископаемых морских организмов.

«Карьер был объектом экскурсии 27-го Международного геологического конгресса в 1984 году, проводили летние практики студенты геологических факультетов Московского государственного университета, Московского геологоразведочного института, а также других вузов», - добавляется в материале.