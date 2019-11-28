РИАМО - 28 ноя. В рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Московской области к 2024 году запланирован двадцатипятипроцентный рост производительности труда, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В Мособлдуме прошла научно-практическая конференция «Об оценке и методах повышения производительности труда». Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил, что президентом была поставлена задача по обеспечению темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности. Для решения последней задачи был разработан национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости».

«Проект включает в себя мероприятия по обеспечению прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей до 5% ежегодно. К несырьевым базовам отраслям относятся такие сферы, как металлургия, АПК, машиностроение и прочие», – говорится в сообщении.

Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов отметил, что цель нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» для Московской области к 2024 году предполагает достижение 25%-ного роста производительности труда на средних и крупных предприятиях. Также 757 предприятий должны быть вовлечены из крупного и среднего бизнеса в эту программу. Примерно 6 тысяч сотрудников за это время должны быть обучены современным методам организации производства.

Начальник управления промышленной политики министерства инвестиций и инноваций Московской области Олег Исаев сказал, что для исполнения данных целей оказывается финансовая поддержка из федерального бюджета.

Предоставляются займы 50-300 миллионов рублей с процентной ставкой 1% годовых сроком до пяти лет. Займ могут получить промышленные предприятия и использовать его на приобретение оборудования, разработку технологий, инжиниринг.

Российский фонд прямых инвестиций предлагает софинансирование в объеме от 300 миллионов до 10 миллиардов рублей, помощь в привлечении иностранных партнеров, в выходе на международные рынки и увеличение экспортного потенциала.