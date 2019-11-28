РИАМО - 28 ноя. Российская столица победила в номинации «Лучшее туристское направление. Город» престижной премии World Travel Awards, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Москва действительно лучший город земли! Мы взяли одну из самых престижных премий туриндустрии – World Travel Awards. Только что завершилась церемония награждения победителей, где нам вручили «туристический Оскар» в главной номинации – «Лучшее туристское направление. Город», – написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что в этом году столицу уже посетили 19,5 миллионов туристов, а впереди еще новогодние праздники.

«И это не считая 45 миллионов экскурсантов, которые приезжали к нам на день. Спасибо за признание! Это высокая оценка нашей работы и всех москвичей», – подчеркнул мэр.

Премия World Travel Awards вручается с 1993 года более чем в 80 номинациях. В голосовании принимают участие туристы и специалисты туристической индустрии. Ежегодно проводится гранд-тур World Travel Awards – серия гала-церемоний, которая охватывает весь мир. Завершает ее крупнейшее событие – гранд-финал в конце года.