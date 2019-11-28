РИАМО - 28 ноя. Электронные сертификаты на дополнительное образование юных жителей Подмосковья внедряются в регионе, в реализации проекта участвуют 44 муниципалитета области, остальные войдут в программу в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

В Подмосковье с 1 сентября началось поэтапное введение новой системы финансирования дополнительного образования детей, которая призвана предоставить ребятам в возрасте от пяти до 18 лет возможность обучения за счет бюджетных средств.

«Опыт Московской области по введению новой практики был отмечен федеральной экспертной группой по персонифицированному финансированию допобразования одним из лучших как на региональном, так и на муниципальном уровнях реализации. На сегодняшний день уже свыше 53 тысяч сертификатов с денежным обеспечением применяется в регионе», – отметила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

По словам министра, наиболее удачный опыт внедрения новой модели на муниципальном уровне отмечен в Талдоме, Электростали, Подольске и Шатуре.

«Начиная с сентября образовательные организации постепенно перевели часть программ и групп на механизм персонифицированного финансирования. Каждый родитель или ребенок теперь может воспользоваться электронным сертификатом для оплаты кружков и секций дополнительного образования. Эта функция доступна в личном кабинете на портале госуслуг Московской области», – добавила министр.

Она подчеркнула, что методика персонифицированного финансирования дополнительного образования распространяется только на общеразвивающие и досуговые программы. В ней не участвуют программы предпрофессионального образования и индивидуальные программы.

«На сегодняшний день в реализации этого проекта участвуют 44 территории региона. Все остальные войдут в проект в 2020 году. Приятно, что наш опыт уже отмечают на федеральном уровне, будем продолжать проводить качественную работу и делать допобразование доступным каждому», – резюмировала Каклюгина.

Персонифицированное финансирование дополнительного образования – новая схема госфинансирования, закрепляющая за ребенком деньги, необходимые для занятий по дополнительным общеобразовательным программам. Средства хранятся на электронном сертификате, и после посещения ребенком занятия списываются и передаются в организацию допобразования или индивидуальному предпринимателю, оказавшему услугу.