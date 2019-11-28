РИАМО - 28 ноя. В Подмосковье состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Московской областной думой и Законодательным собранием Калужской области, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Соглашение подписали спикеры региональных парламентов Игорь Брынцалов и Виктор Бабурин.

«Соглашение нацелено на обмен опытом в сфере законодательного процесса, повышение качества нормативных правовых актов и совершенствование методов парламентского контроля. Документ охватывает целый ряд важнейших направлений», – сказал Брынцалов.

Он добавил, что для реализации соглашения предусмотрены конкретные механизмы – проведение совместных мероприятий, создание рабочих и экспертных групп и иные формы.

«Мы соседи, и очень важно сверять свои шаги, в том числе и в сфере законодательства. Общих вопросов у наших регионов очень много, один из важнейших – экология. Мы уже почерпнули опыт Московской областной думы по разработке законодательства в сфере борьбы с борщевиком», – отметил Бабурин.

Это девятый регион, с которым подмосковный парламент подписал подробный документ.