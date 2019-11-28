РИАМО - 28 ноя. Заключение о соответствии проектной документации выдали дому № 1 в ЖК «Северный квартал», который находится в микрорайоне Северный в городском округе Электросталь, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Новостройка получила ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию», – сказал начальник регионального Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Площадь 17-этажного жилого дома составляет более 13,6 тысячи квадратных метров. К заселению готово 192 квартиры жилой площадью 9,8 тысячи квадратных метров.

В новостройке также предусмотрено 83 кладовых, на первых этажах располагаются 12 нежилых помещений, предназначенных для административных и торгово-коммерческих целей.

На территории проведены все необходимые работы по благоустройству, обустроены детская и спортивная площадки, а также парковочное пространство.

В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения.

Застройщиком объекта выступает ООО «СЗ ЮИТ Северный квартал».