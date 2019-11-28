РИАМО - 28 ноя. В текущем году уже невозможно объявить последний день года выходным для россиян, так как правительство приняло решение о выходных заблаговременно, сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

«Правительство свое решение приняло заблаговременно. Невозможно что-то поменять централизованно для всех, потому что это различные режимы работы. Именно в связи с этим действует порядок работы, которым правительство – обычно в октябре – принимает решение о переносе на следующий год, чтобы все выстроили свои графики», – пояснил Топилин сайту kp.ru.

Он уточнил, что каждый работодатель в стране может сам сделать нерабочим 31 декабря.

Ранее депутаты выступили с инициативой внести в Государственную думу РФ законопроект, по которому один из выходных дней календарного года должен переноситься на 31 декабря.