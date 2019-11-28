РИАМО – 28 ноя. Собственник киноцентра «Соловей» на Красной Пресне в Москве Вадим Меркин направил письмо главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову, в котором рассказал, по каким причинам планирует демонтировать существующее здание кинотеатра.

Меркин является собственником АО «Киноцентр» с 2007 года. Ему принадлежит как само здание, так и земля под ним.

«Хочу сразу сказать, что, когда я приобретал это здание, то изначально планировал его снести и построить новое. Потому что строение не представляет собой архитектурной ценности и абсолютно не подходит, особенно с точки зрения безопасности посетителей, для проведения кинопоказов и других культурно-массовых мероприятий. А я, и как обычный человек, и как собственник, не хочу повторения трагедии «Зимней вишни», – говорится в тексте письма, размещенного на сайте радиостанции.

Он отметил, что сегодня здание киноцентра эксплуатировать невозможно.

«Противопожарная безопасность на нуле, при этом в большинстве залов один проход и ряды кресел вплотную примыкают к стене зала», – заявил Меркин.

При этом он считает киноцентр социально значимым проектом, а также пообещал сохранить функции кинотеатра и формат «длинных» показов в новом здании.

«Я принял решение: сохранить функции кинотеатра и формат «длинных» показов в новом здании. Обновленный киноцентр будет намного лучше и просторнее существующего. В настоящее время площадь всех кинозалов составляет менее 10% от общей площади здания – около 1,5 тысячи квадратных метров. В новом проекте под кинозалы отведено намного больше площади – около 3,5 тысяч квадратных метров, при этом несколько залов будут предназначены для детского и подросткового кино», – пояснил Меркин.

Целый этаж здания будет отдан под социально ответственные проекты, в том числе под такие кинопоказы, добавил он.

Здание киноцентра «Соловей» создавалось в 1983-1989 годах по проекту выдающихся советских архитекторов В.М. Гинзбурга и Ю.И. Филлера. АО «Киноцентр» получило разрешение на строительство на месте кинотеатра на Красной Пресне апартаментов с культурно-досуговым комплексом.

Закрытие и снос «Соловья» вызвали возмущение у москвичей. Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков направил в мэрию Москвы письмо с просьбой выкупить здание киноцентра. По данным «Ведомостей», столичные власти решили рассмотреть просьбу Михалкова, но, скорее всего, откажутся от этого предложения.