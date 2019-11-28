РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 ноя. В нескольких населенных пунктах Домодедова 2 декабря с 09:00 ожидается нарушение электроснабжения, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«В связи с проведением плановых работ по замене силового трансформатора ожидается нарушение электроснабжения в селе Шубино», - говорится в сообщении.

Отключение электричества там ожидается с 09:00 до 13:00.

Также с 09:00 до 17:00 ожидается нарушение электроснабжения в поселке Повадино, СНТ «Железнодорожник», «Союз», «Дружба», микрорайоне Барыбино на улицах Осипенко, Садовая, Лесная, Спортивная, Чехова, Чернышевского, Фрунзе.

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», - добавляется в сообщении.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «МОЭСК» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8 (800) 700-40-70.