Во Всемирный день домашних животных, который празднуют 30 ноября, хозяева могут поздравить своих пушистых, гладкошерстых или чешуйчатых любимцев. Сделать этом можно с помощью новой игрушки, редкого угощения или просто поиграв с питомцами подольше. А редакция РИАМО к празднику подобрала статьи для владельцев животных и тех, кто только собирается ими стать.

Советы для владельцев

Часто хозяева, только начинающие совместную жизнь с домашним животным, паникуют, столкнувшись с болезнями или агрессивным поведением питомца. И даже опытные владельцы животных с большим стажем могут не знать правила перевозки своих любимцев за границу. Мы подобрали полезные статьи для собаководов, котолюбов, фанатов грызунов и всех неравнодушных к братьям нашим меньшим.

Смешное и удивительное

Животные не только смешат и умиляют нас, но могут и по-настоящему удивить своей преданностью или причудливой дружбой с другими, такими не похожими на них зверями. Посмотрите забавные видео с домашними питомцами, почитайте о неожиданных дуэтах в зоопарках или попробуйте вспомнить, кто из диких зверей склонен к моногамии, а кто не стремится к верности.

Места для добрых сердец

Не всем зверям везет с хозяевами: с кем-то владельцы не сошлись характерами, кого-то не смогли прокормить, от кого-то отказались из-за травм. В приютах таким четвероногим бедолагам помогают волонтеры. Об уникальном опыте помощи спасенным животным можно прочесть в материалах РИАМО.

Диковинные звери в квартире и за городом

Некоторые фанаты зверей не бояться рискнуть и заводят совсем необычных питомцев: диких или нехарактерных для средней полосы России животных. Как москвичи решаются взять домой лису, какие проблемы создают в квартире сурикаты и почему хозяева енотов сдают питомцев в звериный детский сад, читайте в материалах РИАМО.

Для тех, у кого нет животных

Не все могут позволить себе домашнего питомца – одних останавливает аллергия на шерсть у близких родственников, других – боязнь за сохранность мебели или свободу передвижения. Если вы предпочитаете любить животных на расстоянии, всегда можно пообщаться с ними в зоопарке, подмосковных питомниках или звериных кафе. Тех же, кто все же решится завести хвостатого друга, с радостью встретят в собачьих приютах.