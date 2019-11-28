РИАМО - 28 ноя. В микрорайоне Восточное Бутово Ленинского городского округа открыли второй корпус детского сада «Бобренок», он примет шесть групп, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Площадь дошкольного учреждения составляет порядка 3 тысяч квадратных метров. В детском саду есть физкультурный и музыкальный залы, помещение для дополнительных занятий и кружковой деятельности.

«В микрорайоне Восточное Бутово продолжается активное заселение. А потому вопрос содержания детей в дошкольных воспитательных учреждениях остается актуальным, и мы стараемся его решать не на словах, а на деле», - отметил депутат местного совета депутатов Валерий Черников.

В саду с детьми будут заниматься логопед и психолог. Педагогический коллектив полностью укомплектован.

«Я уверен, что здесь будут воспитываться будущие чемпионы, ученые, артисты, военачальники. Здесь созданы все современные условия для развития детей», - сказал депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов.

В микрорайоне планируется построить шесть детских садов. Строительство очередного дошкольного учреждения начнется уже в следующем году.

«Первый детский сад под названием «Бобренок» был долгостроем, но мы обещали жителям исправить ситуацию, и год назад он открылся. А сейчас распахнул свои двери и второй корпус сада. Строительство социальных объектов всегда было нашей приоритетной задачей», - добавил глава муниципалитета Валерий Венцаль.

В этом году в Ленинском округе было открыто три детских сада. До конца 2019 года в микрорайоне Пригород Лесное свои двери распахнет еще один. В 2020 году планируется построить еще пять дошкольных образовательных учреждений.