РИАМО - 28 ноя. В подмосковном Щелкове пустили движение транспорта по мосту через реку Клязьма, старт движению дал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «360».

«Мост готов, запускайте! Я надеюсь, что жители почувствуют изменения в логистике и уличном движении с запуском этого инфраструктурного объекта», – сказал Воробьев.

Длина моста составляет 860 метров, движение транспорта осуществляется по двум полосам с расчетной скоростью движения 70 километров в час. Пропускная способность объекта составляет около 12 тысяч автомобилей в сутки, четверть из которых – большегрузы.

Сооружение позволит снизить загруженность и перераспределить транспортные потоки Пролетарского проспекта, а также создаст транспортную связь между Центральным и Заречным районами города.