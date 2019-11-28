РИАМО - 28 ноя. Правоохранительная система мобилизована для работы зимой и во время подготовки к новогодним праздникам, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что с 1 декабря жителей Подмосковья уже сможет радовать красивая иллюминация.

«Мы работаем над этим, и главы очень стараются, чтобы каждый город радовал глаз, был не только светлым, но и безопасным. Правоохранительная система сегодня у нас тоже мобилизована, мы понимаем, как важна безопасность», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

В этом году в регионе установят 2 тысячи елей, появятся порядка 13 тысяч световых конструкций и 250 километров гирлянд.