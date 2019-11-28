РИАМО - 28 ноя. Законопроект, предусматривающий обязательную психиатрическую проверку преподавателей вузов каждые пять лет, внесли на рассмотрение в Госдуму после серии скандалов в Санкт-Петербурге, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Законопроект вносит изменения в Трудовой кодекс России. Авторами документа выступили депутаты Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко», – говорится в материале.

По мнению депутатов, преподаватели вузов и учителя, дающие общее образование, обязаны обследоваться у психиатра каждый пять лет, так как в институтах и школах часто совершаются преступления непосредственно ими. Также к преподаванию не допустят людей, которые занимались экстремистской деятельностью или нарушали половую неприкосновенность личности.

Ранее в Санкт-Петербурге произошло сразу два инцидента с участием преподавателей вузов. Первый произошел 9 ноября – доцента СПбГУ Олега Соколова нашли около реки, пытающегося утопить отрезанные руки убитой им аспирантки.

Второй случай произошел в РГПУ имени Герцена, где преподаватель склонял студенток к интимной близости, а в случае неповиновения грозил отчислением.