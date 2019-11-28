РИАМО - 28 ноя. В преддверии зимы в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвели денежные деревья, каменные розы, алоэ, ароматный восковой плющ и шлюмбергеры, говорится в сообщении пресс-службы «Аптекарского огорода».

В саду расцвели и другие растения засушливых местообитаний, такие как эуфорбии и гимантусы.

«Полюбоваться цветением можно в Суккулентной оранжерее, где представлена одна из старейших и богатейших коллекций кактусов и других суккулентов в России – свыше 3 тысяч видов, сортов и форм», – говорится в сообщении.

30 ноября в «Аптекарском огороде» откроется единый тропический туннель, который соединит между собой пять главных оранжерей: Пальмовую, Суккулентную, Субтропическую, Викторную и Выставочную.

Теперь посетителям больше не придется выходить на улицу, чтобы перейти в другую оранжерею.