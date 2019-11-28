РИАМО - 28 ноя. В музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» в городском округе Истра планируются выставки картин всемирно известных художников, таких как Эдуард Мане и Винсент Ван Гог, сообщил генеральный директор музейного комплекса Василий Кузнецов.

«Мы готовим большой проект с западными музеями. Здесь будут выставки, связанные с Мане, Ренуаром, Ван Гогом и другими мировыми художниками. Также мы будем продолжать региональную программу», – сказал Кузнецов в эфире телеканала «360».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев добавил, что регион всячески поддерживает такие выставки и будет помогать музею в их реализации.

«Обязательно делайте такую выставку и берите следующую высоту. Мы будем вам помогать», – добавил Воробьев.

Ранее Кузнецов сообщил, что посещаемость музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» значительно выросла по сравнению с 2018 годом.

С 28 сентября в музейном комплексе «Новый Иерусалим» в Истре работает выставка «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья». Крупный проект, приуроченный к 90-летию Московской области, объединил знаковые произведения из 11 подмосковных музеев и галерей, созданные самыми известными российскими художниками XVIII–XX веков. Экспозиция будет работать до 23 марта.

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