РИАМО - 28 ноя. Самым популярным направлением подмосковной программы «Активное долголетие» стали экскурсии, для их проведения в регионе могут закупить несколько комфортабельных автобусов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас самое популярное направление – это экскурсии, и наша задача – все основные города снабдить комфортабельными автобусами, потому что сегодня та инфраструктура, которая позволяет ездить в музеи, на различные мероприятия очень востребована. Мы предусмотрели средства и на аренду автобусов, и, наверно, даже приобретем несколько своих комфортабельных автобусов», – сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он подчеркнул, что следующая задача региональных властей – дать возможность пенсионерам не только активно отдыхать, но и при желании трудоустроиться.

Также губернатор отметил, что к «Активному долголетию» нужно привлекать больше мужчин, так как в программе очень активно участвуют женщины, а представителей сильного пола немного.

Все участники «Активного долголетия» могут бесплатно заниматься скандинавской ходьбой, физкультурой, дыхательной гимнастикой, танцами, йогой, пением, посещать компьютерные и творческие курсы, ходить в бассейн. Записаться можно также на сайте проекта или в приложении «Соцуслуги».

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