РИАМО - 28 ноя. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская назвала ложной новость «Новой газеты» о том, что она будто бы обратилась в органы полиции, попросив проверить спектакли Театра.doc, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее в «Новой газете» вышла статья о том, что Ямпольская будто бы обратилась в органы полиции с просьбой проверить на антироссийскую пропаганду спектакли «Рейв 228», «Война близко» и «Выйти из шкафа». Источником информации издание назвало сотрудников театра.

«Я никогда не обращалась и не намерена обращаться в правоохранительные органы с просьбой провести проверку тех или иных организаций культуры», - отметила Ямпольская на своей странице в Facebook.

По ее словам, она только переслала письмо для рассмотрения по компетенции обращения людей, написавших в комитет.