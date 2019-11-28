РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 ноя. Председатель общественной палаты Балашихи Елена Жарова и заместитель начальника штаба местного отделения Юнармии городского округа Алексей Голубев в четверг подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В Балашихе действует один из самых больших отрядов воспитанников «Юнармии» в регионе, в котором состоят ребята из 42 школ округа численностью 1060 человек.

«Сегодня (28 ноября – ред.) состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с отделением Юнармии Балашихи. Благодаря этому мы сможем выступить связующим звеном между отрядом Юнармии и советом ветеранов, общественными организациями, администрацией округа, предложим обширный круг мероприятий, которые сможем проводить теперь общими усилиями», – сказала Жарова.

Она добавила, что благодаря взаимодействию и сотрудничеству удастся достичь более высоких результатов, в том числе в проведении мероприятий по основным направлениям юнармейцев: военно-патриотическому, экологическому, волонтерскому, а также информационной безопасности.

В ходе мероприятия его участники: депутаты совета депутатов округа, представители управления образования Балашихи, общественной палаты, юнармейцы школ города, обсудили вопросы необходимости восстановления воспитательной функции школы, в которой большое значение играет движение юнармейцев.

Исполняющая обязанности председателя комиссии по науке и образованию общественной палаты округа Галина Патяко отметила, что Юнармия - это не только возможность военной подготовки ребят, а прежде всего важная школа жизни, воспитание патриотизма у детей, та основа, которая даст им базу знаний, поможет в выборе профессии, семейной жизни.

«Здесь присутствуют те ребята, которые будут строить эту жизнь, и как важно, чтобы ими руководил мудрый человек. Полностью поддерживаю идею, заложенную в этом движении. Очень важно сегодня проводить больше встреч с ветеранами, бывать в музеях, читать книги», - пояснила Патяко.

Член общественной палаты и совета ветеранов Эдуард Гончаров напутствовал юнармейцев, чтобы они более тщательно изучали историю своей страны.

«Меня тревожит факт, что у ребят недостаточно знаний о военных страницах истории, Отечества, именах великих полководцев, страшных испытаниях, которые выпали на долю людей. И именно сейчас мы вместе должны сделать выводы, сконцентрироваться на этом, чтобы достойно подготовиться к 75-летию Великой Победы», - заключил Гончаров.