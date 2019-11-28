РИАМО - 28 ноя. В подмосковном Егорьевске 12 декабря планируют закрытие мусорного полигона «Егорьевский», отходы будет принимать новый комплекс переработки ТБО, сообщил в четверг глава городского округа Александр Гречищев.

«Свалка была открыта 50 лет назад. Благодаря масштабной программе, которая реализуется в Подмосковье по строительству комплексов переработки ТБО, появилась возможность закрыть полигон в декабре. На сегодняшний день уже нет сомнений, что в декабре мы закроем его», – сказал Гречищев в эфире телеканала «360».

По его словам, закрыть полигон планируется 12 декабря, а 14 декабря – запустить новый комплекс по переработке отходов.

С начала 2019 года Московская область перешла на новый стандарт сбора и переработки отходов. В настоящее время на контейнерных площадках мусор накапливается в серых баках для смешанных отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный жителями «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик). Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах.

В регионе также успешно ведут строительство современных комплексов по переработке отходов.