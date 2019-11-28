РИАМО - 28 ноя. В столице 30 ноября у Соловецкого камня на Лубянке пройдет согласованный массовый пикет в память о жертвах массового голода в СССР, сообщается в группе партии «Парнас» в «ВКонтакте».
«Мы зажжем свечи, возложим цветы, колосья пшеницы и вспомним погибших ужасной смертью сограждан», — говорится в сообщении.
Памятные мероприятия пройдут и в других российских городах.
Организаторами акции выступают «Парнас» и общественный проект «Декоммунизация».
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