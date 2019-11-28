РИАМО - 28 ноя. На станциях московского метро, прилегающих к «Арене ЦСКА», возможны ситуативные ограничения входа и выхода по требованию полиции, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

«Сегодня в 20:55 на «Арене ЦСКА» встретятся ЦСКА и «Лудогорец», – говорится в посте.

Из-за проведения матча возможны ограничения входа и выхода на станциях «ЦСКА», «Сокол», «Полежаевская» московского метро.

Билеты на обратную поездку в метро рекомендуется приобретать заранее. Это поможет сэкономить время в пути после окончания матча.

Также оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами.