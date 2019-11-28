РИАМО - 28 ноя. Строительство 65-метровой пристани для прогулочных судов и городского водного транспорта почти завершили на набережной Марка Шагала в квартале «ЗИЛАРТ» Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Сейчас осталось только уложить облицовочную плитку и установить по периметру рельефные железные решетки.

«Пристань для прогулочных судов и городского водного транспорта на набережной Марка Шагала почти готова. Именно речные трамваи в ближайшие годы станут новым трендом столицы, а жители ЗИЛа смогут оценить его в числе первых», - сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Согласно концепции «Парка на набережной Марка Шагала», речной порт станет одной из точек притяжения тематического маршрута «Променад».

«По задумке авторов проекта набережной – архитектурного бюро «Меганом», – маршрут «Променад» пройдет по всей длине четырехкилометрового парка. Он полностью посвящен водной тематике и включает четыре спуска к реке, собственный причал для речного транспорта, стоянку для яхт, 150-метровый амфитеатр с видом на реку, комплекс водных видов спорта», - отметил Кузнецов.

Посетители набережной смогут приблизиться к Москве-реке по любому из трех специально оборудованных спусков. Спуски будут оснащены местами для отдыха и в целях безопасности хорошо освещены. Кроме того, предусмотрена возможность не только отдохнуть на берегу, но и прогуляться по нижней террасе с сетью понтонов.

Важным элементом архитектурного ансамбля набережной является «Дом у причала», спроектированный бюро Sergey Skuratov Architects.

Здание расположено у новой пристани. В конце ноября «Группа ЛСР» начала выдачу первых ключей от нового дома. «Дом у причала» примечателен выразительной отделкой фасада, в кладке которого использовано целых восемь видов клинкера в восьми разных комбинациях.