РИАМО - 28 ноя. В первый день зимы во всех городах Подмосковья включат новогоднюю иллюминацию, сообщил в четверг первый заместитель руководителя Главного управления по информационной политике Московской области Александр Менчук.

«1 декабря жители уже смогут наблюдать новогоднюю иллюминацию в городах», - сказал Менчук в эфире телеканала «360».

По его словам, в этом году установят 2 тысячи елей в Подмосковье, появятся порядка 13 тысяч световых конструкций и 250 километров гирлянд.

В Лазутинском парке с прошлой недели начали работать две пушки со снегом.

«У нас там (в Лазутинском парке - ред.) работают две пушки, искусственный снег мы начали с прошлой недели забрасывать. Смотрим, как он себя ведет», - сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.