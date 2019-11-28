РИАМО - 28 ноя. С пятницы, 29 ноября в Коломенском городском округе перестанет работать мусорный полигон «Воловичи», сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Было наше обещание жителям, что к концу года закроем полигон «Воловичи». Это, по сути, городская свалка. Полигон, который доставил очень много хлопот», – сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

В свою очередь, заместитель председателя правительства региона Евгений Хромушин добавил, что дорогу к полигону перекроют бетонными блоками, чтобы по ней не было возможности проехать грузовикам, везущим отходы.

«С завтрашнего дня комплекс начнет принимать отходы для современной переработки, тем самым позволяя нам в 10 утра закрыть полигон «Воловичи». Мы решили, чтобы убрать искушение, перегородить дорогу бетонными блоками», – отметил Хромушин.

Как в свою очередь сообщила пресс-служба оператора «РТ-Инвест», на комплексе переработки отходов в Коломенском округе завершены пусконаладочные работы. Предприятие готово к выходу на промышленные объемы и приемке 1 тысячи тонн отходов для последующей сортировки и переработки. Лицензию выдало министерство жилищно-коммунального хозяйство Московской области.

Проектные показатели переработки – 650 тысяч тонн ТБО в год. При этом 20% из них составят пригодные для вторичной переработки отходы. До 35% органических отходов здесь также превратят в компост. Помимо пользы для экологии, КПО позволяет создать более 560 рабочих мест.

С начала 2019 года Московская область перешла на новый стандарт сбора и переработки отходов. В настоящее время на контейнерных площадках мусор накапливается в серых баках для смешанных отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный жителями «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик). Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах.