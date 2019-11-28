РИАМО - 28 ноя. На вебинаре Банка России 2 декабря предпринимателям Московского региона расскажут, как взаимодействовать с банком, если операции по счету приостановлены, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Банка России по ЦФО.

«Банк России проведет вебинар для представителей бизнеса, в ходе которого участники узнают, что делать в случае отказа банка от проведения операции по счету, от заключения договора банковского счета и в других сложных ситуациях, возникающих в связи с выполнением требований 115-ФЗ», – говорится в сообщении.

Вебинар проведут начальник управления поддержки бизнес-процессов службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Сергей Сковорода и директор центра компетенций «Цифровая трансформация бизнеса» Фонда развития цифровой экономики Юлия Алферова. Они расскажут, по какой причине банк может отказать в проведении операции, открытии счета и ввести ограничения интернет-банкинга.

Предприниматели получат также практические рекомендации, что делать и куда обращаться в том или ином случае, как грамотно пройти процедуру реабилитации. Слушателям разъяснят разницу между приостановкой операций и блокированием наличных и безналичных денежных средств, подозрительными операциями и операциями, подлежащими обязательному контролю.

Вебинар начнется в 10:00 по московскому времени. Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться по ссылке.