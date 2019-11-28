РИАМО - 28 ноя. В реестр недобросовестных поставщиков включат ООО «ВебТрейд» из-за нарушения несоблюдения условий контракта на оказание услуг по заправке картриджей для принтеров и копировальных аппаратов, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Наро-Фоминский комплексный центр социального обслуживания населения представил сведения в отношении компании «ВебТрейд» Московскому областному УФАС России для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на оказание услуг по заправке картриджей для принтеров и копировальных аппаратов», - говорится в сообщении.

Фирма «ВебТрейд» нарушила условия исполнения контракта, после чего центр социального обслуживания расторг договор в одностороннем порядке, что подтверждено документами и сведениями.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении компании «ВебТрейд» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.