РИАМО - 28 ноя. Порядка 7 тысяч воспитанников сборных спортивных команд прошли в текущем году обследование в центре спортивный медицины Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Центр работает с января этого года в детском клиническом многопрофильном центре Московской области в Мытищах.

«Важно, чтобы здоровье будущих чемпионов оставалось под присмотром. В центре спортивной медицины они сдают анализы и проходят диагностические обследования, в том числе ЭКГ, спирография и УЗИ, а также получают консультации специалистов. Решающее слово о продолжении тренировок и допуску подростка к соревнованиям принадлежит врачу по спортивной медицине. В день мы принимаем до 70 ребят», – сказала главный внештатный педиатр Минздрава региона Нисо Одинаева.

Она отметила, что спортсмены проходят полное медицинское обследование у 12 специалистов центра: педиатра, дерматолога, кардиолога, ортопеда, отоларинголога, офтальмолога, рентгенолога, специалистов по ультразвуковой и функциональной диагностике, стоматолога, хирурга и других специалистов.

С начала года в центр обратились спортсмены из 120 спортивных федераций Подмосковья.