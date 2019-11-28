РИАМО - 28 ноя. На 3-ей Парковой улице Москвы водитель, управляя автомобилем, сбил девочку десяти лет, сообщается в твиттер-аккаунте управления ГИБДД ГУ МВД России Москве.

«Около 19:20 в районе дома 48 по 3-ей Парковой улице водитель, управляя автомобилем, совершил наезд на пешехода», - говорится в посте.

Пострадала девочка десяти лет. Ребенок с незначительными травмами госпитализирован в больницу.

Остальные обстоятельства произошедшего устанавливаются.