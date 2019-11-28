РИАМО - 28 ноя. Пассажиры с 20 ноября активировали более 4 миллионов карт «Тройка» для бесплатной пересадки и оплаты проезда на Московских центральных диаметрах, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Программа по активации карты «Тройка» была запущена 20 ноября. С момента старта было активировано более 4 миллионов карт. То есть более половины от всего потока пассажиров метро в сутки уже пользуются перекодированными картами «Тройка» (более 56,3%)», – сказал заммэра Москвы, глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

По его словам, активация необходима для получения пассажирами бесплатной пересадки на метро и Московское центральное кольцо, а также для оплаты проезда на диаметрах после того, как будет завершена доработка программного обеспечения турникетов.

Для активации карты «Тройка» можно обратиться в любую кассу метро. Также активация билета «Кошелек» карты «Тройка» возможна в автоматах по продаже билетов на станциях метро. Для этого необходимо пополнить баланс минимум на 1 рубль.

Кроме того, при активации удаленного пополнения «Кошелька» на информационном терминале (желтый валидатор, установленный на станциях метро) билет на карте автоматически обновится. Срок бесплатной активации карты «Тройка» не ограничен.

Перекодировать социальную карту учащегося или студента можно в кассах метро для проезда в пределах «Центральной» зоны в рамках текущего льготного абонемента на метро.

Для проезда в зоне «Пригород» и «Дальняя» необходимо будет приобрести текущий льготный билет в кассах ЦППК. Владельцы Социальной карты москвича смогут записать в кассах ЦППК бесплатный месячный абонемент для проезда между двумя станциями в пределах «Центральной» зоны и зоны «Пригород», валидировать карту будет необходимо на входе и выходе со станций.

Движение по первым двум маршрутам МЦД было запущено 21 ноября. Всего на двух диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги. До 8 декабря включительно проезд на МЦД будет бесплатным. Пассажиру нужно будет заплатить только за пересадку в метро по действующим тарифам подземки.

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