РИАМО - 28 ноя. В Истре в Заводском переулке появится здания дорожного сервиса, его архитектурно-градостроительный облик согласован Мособлархитектурой, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По проекту в здании площадью около 1,5 тысяч квадратных метров запланировано размещение входных групп, административных помещений, торгового зала, помещения для кафе, инженерно-технической зоны. Проектируемый объект выделяется своим современным внешним видом среди хаотичной сложившейся застройки административных зданий», - отметил председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

По его словам, на фасадах нового здания предусмотрены места для размещения информационно-рекламных конструкций.

Кроме того, территория вблизи магазина подлежит комплексному благоустройству: планируется обустройство открытой парковки на 20 машино-мест, тротуаров, а также освещения и установка малых архитектурных форм. Автор проекта: ООО «АСП-Инжиниринг».