РИАМО - 28 ноя. В столице задержали мужчину, сообщившего об угрозе взрыва в одном из территориальных подразделений полиции Восточного округа, проводится проверка, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по городу Москве.

«В полицию поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в одном из территориальных подразделений полиции Восточного округа. По горячим следам злоумышленник был задержан», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщил РИАМО источник в правоохранительных органах, речь идет про ОМВД России по району Гольяново и злоумышленник был в состоянии алкогольного опьянения.