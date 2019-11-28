РИАМО - 28 ноя. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал решение Московского областного УФАС России по жалобе ООО «ТК Спика 2000» о нарушении Закона о контрактной системе, по которому фирма нарушила контракт о поставке детских молочных смесей, каш и пюре в Щелкове, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФАС России.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «ТК Спика 2000» на действия (бездействие) комитета по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Щелковского городского округа, МКУ «Комитет по организации закупок» округа при определении поставщика на торгах на поставку сухих адаптированных молочных смесей, каш, пюре.

«По итогам рассмотрения, Московское областное УФАС России признало жалобу ООО «ТК Спика 2000» необоснованной. Не согласившись с указанным решением, ООО «ТК Спика 2000» обратилось в суд», - говорится в сообщении.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал фирме в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.