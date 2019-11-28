РИАМО - 28 ноя. С начала 2019 года аэропортом Шереметьево воспользовались 50 миллионов человек, пассажиропоток может вырасти до 80 миллионов человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что Шереметьево активно развивается.

«В этом году уже 50 миллионов (человек – ред.) пассажиропоток. Максимально ожидаем 80 миллионов человек», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Увеличить пассажиропоток может и новая платная трасса из Москвы в Санкт-Петербург - М-11, которая призвана разгрузить Ленинградское шоссе.

«Сегодня по этой трассе мы можем доехать в Санкт-Петербург за 6- 6,5 часов. Это очень важно для нашего региона. Все это очень важно, создает рабочие места и имеет стратегически важное значение», - заключил Воробьев.

Новая скоростная трасса тянется от МКАД до примыкания к Кольцевой дороге вокруг Петербурга. Ее протяженность составляет 669 километров, при этом протяженность платных участков – 606,7 километра.

Воробьев ранее отметил, что платная трасса позволит снизить смертность на Ленинградском шоссе, так как грузовики будут чаще пользоваться М-11. Кроме того, новая трасса создаст благоприятный климат для привлечения инвесторов.