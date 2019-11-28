РИАМО - 28 ноя. Число пассажиров растет ежегодно и Московские центральные диаметры позволят увеличить пассажиропоток на 40%, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Количество пассажиров растет каждый год. Но то, что произошло несколько дней назад, когда 21 числа мы вместе с президентом, мэром Москвы и руководителем РЖД открывали эти Московские центральные диаметры, позволит увеличить поток радикально на 40%», – сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он также добавил, что стоимость билетов из Подмосковья в Москву была снижена в три раза.

Запуск МЦД-1 (D1) Одинцово – Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино – Подольск состоялся 21 ноября. На первых двух Московских центральных диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги.

Поезда по МЦД курсируют с 5:30 до 1:00 без дневных окон. До 8 декабря проезд по МЦД бесплатный.

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