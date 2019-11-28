РИАМО - 28 ноя. Более 13,3 тысячи мест для машин организуют на парковках возле станций МЦД-1 и МЦД-2 в Московском регионе к 2023 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Запуск МЦД-1 (D1) Одинцово – Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино – Подольск состоялся 21 ноября. На первых двух Московских центральных диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги.

«Уже к 2023 возле станций МЦД-1 и МЦД-2 в Москве и Московской области планируется организовать парковки более чем на 13,3 тысячи парковочных мест. В Московском регионе будет создана удобная единая транспортная система. На МЦД в Москве будут действовать все те же виды билетов, записываемые на карту «Тройка», что и на городском транспорте, а пересадка с метро и МЦК будет бесплатной. Кроме того, возле станций МЦД будут организованы парковки, на которых можно будет оставлять автомобили», – говорится в сообщении.

Новые магистрали, по сравнению с обычными электричками, проходят через всю Москву насквозь и не привязаны к конкретным вокзалам. У пассажиров появились сотни новых удобных вариантов пересадок на разные виды транспорта, а в течение 90 минут действует возможность бесплатно пересесть на метрополитен и Московское центральное кольцо.

До 8 декабря проезд на МЦД будет бесплатным – пассажирам нужно заплатить только за пересадку в метро по действующим тарифам подземки.

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