РИАМО - 28 ноя. Губернатор Московской области Алексей Воробьев дал старт движению на Салтыковском путепроводе в Балашихе, пропускная способность нового объекта составит до 30 тысяч машин в сутки.

«У нас сегодня такое событие. Все готово для открытия этого объекта. Хочу поблагодарить строителей за то, что досрочно сдали свои объекты, добросовестно работали. Алексей Дмитриевич (Гержик – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области - ред.), пускайте транспорт», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Салтыковский путепровод через железную дорогу построили в рамках программы «Свободный переезд» и является одним из наиболее актуальных объектов для Балашихи и Подмосковья. Эстакада соединила Разинское шоссе и шоссе Ильича, связав две части города через железнодорожные пути, она поможет избавить Балашиху от многокилометровых пробок, которые образуются на данном направлении.

Общая протяженность путепровода со съездами и подходами составила 1,1 километр. Перспективная пропускная способность дороги - до 30 тысяч автомобилей в сутки. Расчетная скорость движения – 80 километров в час.

В рамках проекта обустроено четыре полосы для двустороннего движения и девять съездов.