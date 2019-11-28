РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 ноя. Комиссия по экономическому развитию, предпринимательству и инновациям Домодедова на заседании рассмотрела часто задаваемые жителями вопросы в сфере водоснабжения и водоотведения, в частности обсудили особенности топографической съемки земельного участка при подключении частного сектора к водопроводу и канализации, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

«Когда предоставляют топографическую съемку, в соответствии с законодательством, на нее должны быть нанесены сети воды либо канализации, куда они будут врезаться. Предоставляют топографические съемки некачественные, например, дом, дорога, а коммуникаций нет. А нам необходимо рассчитывать расстояние. В таком случае мы топографическую съемку не принимаем и просим доделывать», - сказала начальник отдела технологического присоединения МУП «Водоканал» Людмила Михайлова.

Она добавила, что услуги топографической съемки могут предоставить также в «Водоканале».

«Геодезисты обязаны нанести все подземные коммуникации, открыть колодцы и нанести лотки, верх люка, и все остальное», - отметила Михайлова.

На заседании присутствовали представители общественной палаты Домодедова, МУП «Водоканал», Госадмтехнадзора и администрации городского округа. Координатором расширенного заседания был председатель комиссии по инвестициям и инновациям общественной палаты городского округа Домодедово Иван Лаврухин.