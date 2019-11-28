РИАМО - 28 ноя. На станциях МЦД и в автобусах в Подмосковье жителям будут раздавать брошюры с подробной информацией по МЦД, сообщила в четверг первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.
Первые два направления Московских центральных диаметров запустили 21 ноября.
«Для каждого жителя, на каждой станции будут раздавать брошюры, также будут размещены они в автобусах, по каждой станции своя информация», - сказала Кротова в эфире телеканала «360».
Она добавила, что брошюры в первую очередь рассчитаны на тех, кто не пользуется электронными носителями.
Поезда по МЦД курсируют с 5:30 до 1:00 без дневных окон. До 8 декабря проезд по МЦД бесплатный.
Зона в пределах станций Марк – Сетунь и Волоколамская – Остафьево
Дальняя зона – за границами МЦД. Включает в себя зоны пригородных электричек
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