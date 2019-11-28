РИАМО - 28 ноя. В Подмосковье в этом году уже построили 700 машино-мест у станций открытых Московских центральных диаметров, в будущем их число будет увеличиваться, сообщила в четверг первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

«В этом году мы построили 700 машино-мест на всех станциях МЦД в Московской области, всего из 4,2 тысячи. Мы сейчас мониторим ситуацию, пожелания. Мы видим, что спрос огромный у людей, все парковочные места забиты», – сказала Кротова в эфире телеканала «360».

Кроме этого, планируются организовать дополнительные мешино-места в полосе отвода МЖД.

«Будет организовано еще порядка 2,5 тысяч машино-мест», – заключила замминистра.

Запуск МЦД-1 (D1) Одинцово – Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино – Подольск состоялся 21 ноября. На первых двух Московских центральных диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги.

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