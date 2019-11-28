РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 ноя. В городском округе Мытищи планируется открытие семейного городского курорта Termoland, говорится в сообщении пресс-службы компании RRG.
«В центре города Мытищи скоро появится первый семейный городской курорт – TERMOLAND. Проект реализует ГК «Основа» на площадях торгового комплекса «Артимолл». Общая площадь курорта составит 5 600 квадратных метров внутри здания и 900 квадратных метров на прилегающей уличной территории. Договор аренды подписан сроком на 10 лет. Консультантом сделки выступило брокерское подразделение компании RRG», - говорится в сообщении.
ТЦ «Артимолл» общей площадью 9000 квадратных метров до этого времени специализировался на сегменте детских товаров и услуг. Сейчас торговый центр проходит реконцепцию со сменой специализации. В рамках обновления «Артимолл» будет представлять собой многофункциональный комплекс с ориентацией на сервисы, связанные с оздоровлением, обучением и качественным досугом для всей семьи. Такие изменения соответствуют трендам развития современных проектов с ориентацией на здоровый образ жизни, экономику впечатлений и устойчивого развития.
Городской курорт Termoland создавался с идеей гармоничного сочетания водных развлечений с многообразием международных банных традиций: марокканского хаммама, русских парных, японской, травяной, гималайской и нефритовой саун. Аквазона состоит из взрослых и детских бассейнов с морской и минерализованной водой, множеством купелей и душем впечатлений. Также на территории комплекса планируется SPA-зона, кафе здорового питания, программы для отдыха и развлечений: медитации, шоу-парения, термальная йога, водная гимнастика и многое другое. Особенностью проекта для города будет наличие как внутренней зоны внутри здания, так и благоустроенной уличной территорией с всесезонным термальным бассейном.
Как рассказала руководитель департамента брокериджа коммерческой недвижимости компании RRG Светлана Ярова, для размещение такого «якоря» со стороны комплекса проведен целый ряд работ по реорганизации внутреннего зонирования центра.
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